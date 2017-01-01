Найден реальный снежный человек

Только этот вид уже давно вымер.

Мифический и неуловимый «снежный человек» — легендарное существо, но в течение миллионов лет настоящий «снежный человек» — косматая двуногая обезьяна, вдвое больше взрослого человека, бродил по лесам Юго-Восточной Азии, прежде чем исчезнуть сотни тысяч лет назад.

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В настоящее время ученые разрабатывают более четкую картину места гигантского животного на генеалогическом древе приматов после проведения принципиально нового анализа белков в эмали зубов, датируемых почти 2 миллионами лет назад.

Gigantopithecus blacki превзошел всех великих обезьян, которые живут сегодня; он был около 3 метров в высоту и весил до 270 кг. Но, несмотря на то, что Гигантопитек был таким огромным в жизни, окаменелостей примата обнаружено очень мало, несколько зубов и четыре части челюсти — оставляют много вопросов об эволюционной линии и внешности вымершей обезьяны.

Нижняя челюсть гиганта

Нижняя челюсть гиганта (P1-M2 = 74 мм) Credit: Prof. Wei Wang; Photo retouching: Theis Jensen.

Генетический анализ окаменелостей может дать важные подсказки о давно вымерших животных, но в очень старых окаменелостях из теплых, влажных географических регионов ДНК обычно слишком сильно деградирует, чтобы ее можно было использовать. Например, в субтропической Азии, где жил Гигантопитек, единственная жизнеспособная ДНК, полученная ранее, была получена из окаменелостей животных, возраст которых не превышал 10 000 лет, согласно новому исследованию, опубликованному 13 ноября в журнале Nature.

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Однако ученые недавно разработали новый метод восстановления и реконструкции белковых последовательностей из зубной эмали, и испытали эту технику на моляре Gigantopithecus blacki, датируемом 1,9 миллиона лет назад. Затем они сравнили то, что обнаружили, с базой данных о последовательностях белков из живых обезьян, живущих сегодня.

«Мы наблюдали небольшое количество различий в последовательностях», — сказал ведущий автор исследования Энрико Каппеллини, доцент Университета Копенгагена. «Мы предполагаем, что чем меньше различий, тем ближе эти два вида», — сказал Каппеллини в интервью Live Science.

Сравнение человека и Gigantopithecus blacki

Исследователи обнаружили, что вымерший «снежный человек» не является близким родственником человека, как шимпанзе. Скорее, последовательности, которые больше всего напоминали белки Gigantopithecus blacki, принадлежали современным орангутангам, и линия гигантских обезьян, как полагают, откололась от них приблизительно от 12 миллионов лет назад.

Успех их метода открывает интересные возможности для изучения белковых последовательностей у других вымерших приматов из тропических районов, а именно — вымерших видов, более тесно связанных с нашей собственной эволюционной линией, сказал Каппеллини.

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В реконструкциях Gigantopithecus blacki часто напоминает орангутанга негабаритного размера; В прошлом эти художественные представления основывались на ограниченной информации от окаменелостей и от того, что было известно об ареале примата и древней среде обитания, сказал Каппеллини. Но хотя новое свидетельство подтверждает тесную эволюционную связь между Гигантопитеком и орангутангами, эти данные не могут сказать ученым, как могла выглядеть вымершая обезьяна, добавил Каппеллини.

«Информация, которую мы получили, не может ничего сказать о внешности, фенотипе или биологии», — объяснил Каппеллини.

Напомним, ранее сообщалось, что крик снежного человека записали на видео.