Ученые: Астронавты погибнут при полете на Марс

Проблемы с кровотоком могут поставить крест на пилотируемом полете к Красной планете.

Отчет NASA, опубликованный 13 ноября, предполагает, что у астронавтов при длительных перелетах могут возникнуть существенные проблемы с кровотоком в верхней части тела, что ставит под угрозу все пилотируемые миссии на Марс в будущем.

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На протяжении десятилетий ученые отмечали, что тело человека достаточно тяжело переносит длительные космические полеты. В невесомости сила тяжести заставляет мышцы терять массу, а кости становятся значительно более хрупкими. Но новое открытие показывает еще одну очень серьезную проблему, которая связана с кровеносным сосудом на шее, который отвечает за отток крови от лица, мозга и шеи.

В ходе исследования было обследовано 11 космонавтов, которые находились на Международной космической станции в среднем шесть месяцев. К 50-му дню миссии выяснилось, что у семи из обследованных с помощью ультразвука людей кровь застоялась или изменила направление течения в левой внутренней яремной вене.

Было обнаружено, что у одного из испытуемых в вене развился сгусток, а у другого человека, прошедшего тестирование после возвращения на Землю, был обнаружен частичный сгусток. Вот что по этому поводу сообщил Майкл Стенгер, менеджер Лаборатории сердечно-сосудистых заболеваний и зрения в Космическом центре имени Джонсона, сотрудник NASA и главный автор исследования:

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«Мы не ожидали увидеть стаз и обратный поток. Это очень тревожный знак. По возвращении на Землю возможно закупоривание вены, опухоль и другие подобные вещи. Если эти клетки крови не движутся, они начинают прилипать друг к другу, и это то, что мы называем тромбом. Даже когда вы долго сидите в самолете, возможно получение сгустков в ногах».

Высказался по этому поводу и доктор медицины Эндрю Файнберг, профессор из Медицинской школы Университета Джона Хопкинса:

«Это очень серьезная проблема. Если вы получите сгусток во внутренней яремной вене, сгусток может попасть в легкие и вызвать легочную эмболию, что очень опасно. Если это произойдет во время долгосрочной миссии, то это будет просто провал».

Подобные результаты ставят под угрозу резонность длительных пилотируемых полетов. Однако некоторые эксперты уверены, что не стоит опускать руки раньше времени, так как если обнаружена проблема, то обязательно будет выявлен научный метод ее разрешения.

Напомним, ранее сообщалось, что астронавты за полгода получат рекордную дозу радиации.