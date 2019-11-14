Финский пляж покрыли ледяные яйца
Лед бывает разных форм и размеров, от горных айсбергов до крошечных снежинок. Но мало кто из нас когда-либо сталкивался с полем «ледяных яиц», размером с футбольное. Природа просто любит заставлять нас удивляться.
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Когда фотограф-любитель Ристо Маттила недавно отправился на воскресную прогулку по пляжу Марьяниеми на финском острове Хайлуото, именно их он и обнаружил. К счастью для нас, он сделал несколько снимков, которые быстро распространились через социальные сети.
"Я был со своей женой на пляже Марьяниеми. Погода была солнечная, около -1 по Цельсию, и это был довольно ветреный день", — сказал Маттила BBC. "Там мы обнаружили это удивительное явление. Там был снег и ледяные яйца вдоль пляжа возле линии воды".
Участок песка длиной около 30 метров был усеян замороженными сферами, которые варьировались от размера мяча для гольфа до окружности футбольного мяча.
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Для образования этих «ледяных яиц» требуется почти идеальный набор метеорологических условий — не слишком тепло, не слишком холодно, не слишком ветрено.
Прежде всего, вам нужна относительно спокойная вода. Она также должен быть достаточно холодной, чтобы образовался лед.
В случае этих ледяных яиц, спокойный отток воды, продуваемый достаточно жестким бризом, помогает слоям льда формироваться на плавающих частицах песка.
Напомним, ранее сообщалось, что лед Антарктики скрывает действующий вулкан.
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