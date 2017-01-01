Транзит Меркурия по Солнцу запечатлели на видео

Зонд Proba-2 запечатлел прохождение первой планеты по диску Солнца.

Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) Proba-2 расположен в удобном для наблюдений Солнца положении, поэтому он смог в деталях запечатлеть редкий транзит Меркурия по диску нашей звезды, состоявшийся 11 ноября 2019 г. Зонд Proba-2 следит за Солнцем с орбиты вокруг Земли, и он смог заметить Меркурий, проходивший перед диском светила, как небольшой черный диск – двигающийся на этом видео слева направо, почти через самый центр Солнца.

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Снимки, из которых было составлено данное видео, были получены при помощи телескопа спутника, работающего в экстремально жестком ультрафиолете.

Транзиты планет по диску родительской звезды – астрономические события, состоящие в пересечении планетой линии наблюдения звезды – происходят довольно редко. Меркурия совершает всего лишь 13 транзитов за столетие; последний транзит планеты по диску Солнца состоялся в 2016 г., а следующий теперь ожидается не раньше 2032 г. Как Меркурий, так и Солнце, являются научными целями новых миссий ЕКА: космический аппарат BepiColombo прибудет к Меркурию в 2025 г., а зонд Solar Orbiter, который стартует в 2020 г. будет изучать Солнце с близкого расстояния. Транзиты происходят не только в Солнечной системе, но и за ее пределами – и в этом случае они играют неоценимую роль в поисках экзопланет во Вселенной. При прохождении планеты перед диском звезды наблюдается небольшой спад яркости звезды, поскольку планета блокирует часть звездного света – и регистрация этих изменений яркости звезды позволяет определить наличие одной или нескольких экзопланеты в ее системе. Этим методом открыто наибольшее число из известных на настоящее время внесолнечных планет.

Напомним, ранее сообщалось, что земляне смогут увидеть транзит Меркурия по Солнцу.