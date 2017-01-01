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На Марсе засекли непонятное химическое явление

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Над кратером резко повышался и уменьшался уровень кислорода.
На Марсе обнаружили резкие скачки уровня кислорода
На Марсе обнаружили резкие скачки уровня кислорода
NASA

Марсоход Curiosity зафиксировал повышение и падение уровня кислорода над кратером Гейла, что не может быть объяснено ни одним из известных химических процессов. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Весной и летом концентрация кислорода повышается в среднем на 30 процентов, а осенью возвращается к нормальному уровню. Однако из года в год дополнительное количество газа может меняться.

Основная доля марсианской атмосферы (95 процентов) приходится на углекислый газ. Кроме диоксида углерода присутствует молекулярный азот (2,6 процента), аргон (1,9 процента), кислород (0,16 процента) и угарный газ (0,06 процента). Зимой углекислый газ, находящийся над полюсом, замерзает, что приводит к падению давления в соответствующем полушарии и перераспределению газов между полушариями, что выравнивает давление. Весной наблюдается обратная картина.

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Колебания в концентрациях газов, включая азот и аргон, соответствуют этому процессу, однако изменения уровня кислорода не объясняются данным сезонным циклом. Исследователи также исключили возможность, что кислород образуется в результате распада молекул воды или углекислого газа, поскольку в атмосфере Марса присутствует слишком мало воды, а диоксид углерода распадается слишком медленно. Источником газа может быть грунт, но это не объясняет исчезновение кислорода осенью.

Ученые не исключают, что механизм может быть связан с деятельностью живых организмов, однако склонны полагать, что причиной все-таки являются геологические процессы. Интересно, что колебания другого газа — метана — совпадают с изменениями в концентрации кислорода. У обоих этих процессов могут быть одни и те же причины.

Напомним, ранее сообщалось, что был найден способ заполнить Марс кислородом.

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Теги: Марс, кислород
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