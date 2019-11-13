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Крик снежного человека записали на видео

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Охотники сняли на видео непонятные вопли.
Непонятный вопль удалось запечатлеть на видео
Непонятный вопль удалось запечатлеть на видео
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Во время охоты канадская семья из Онтарио услышала жуткие вопли. Их слышно на видео, снятом на смартфон опытного охотника из северо-западного Онтарио Джино Микиса. Какому зверю принадлежит крик, он определить не смог.

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"Мы шли по тропе в поисках дичи и по пути назад, к машине, услышали вопль, — рассказывает Микис. — Когда существо издало первый крик, я подумал, что это лось, но потом, когда оно кричало снова и снова, я понял, что это не лось".

Микис и его жена ненадолго остановились, чтобы записать звуки. Их внук, которого можно увидеть на видео, начал кричать в ответ. Микис рассказал, что он и его семья впоследствии быстро отступили к машине, так как крики начали раздаваться все чаще и чаще. «Я слышал крики многих диких животных, но подобных — никогда. Я охочусь с малых лет», — объяснил Микис.

Сторонники теории о существовании снежного человека подозревают, что это был именно он. Тем временем местные власти дают другое объяснение: «Наши биологи говорят, что это могло быть более крупное млекопитающее. Например, волк. Но, поскольку оно находилось на значительном расстоянии от людей, невозможно точно установить, кто это был», — заявила специалист по связям с общественностью Министерства ресурсов и лесного хозяйства Онтарио Джоланта Ковальски.

Напомним, ранее крик снежного человека уже записывали на камеру.

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Теги: снежный человек, видео
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
PashaSH    13.11.2019, 13:39
Оценка:  0
PashaSH
Мдааааа, скорее всего ребенок наладил контакт со снежным цуваком, вот они и общались...))))))))))
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