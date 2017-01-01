Самый дальний объект Солнечной системы получил имя

Объект Ultima Thule получил название в честь острова.

Обнаруженный в 2014 году объект (486958) 2014 MU69 получил имя Ultima Thule после того, как его достиг аппарат New Horizons. Такое имя было дано объекту неофициально, в честь легендарного острова, предела ойкумены. Этот астероид стал самым дальним и последним телом Солнечной системы, которое удалось увидеть аппарату миссии New Horizons.

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Странная форма астероида долгое время не давала ученым покоя. Он похож на снеговика, что необычно для таких небесных тел. В конце концов, проанализировав вблизи характеристики Ultima Thule, ученые пришли к выводу, что он состоит из двух частей — Ультимы и Туле, — которые в прошлом столкнулись друг с другом и «слиплись» в один объект.

Теперь ученые NASA решили дать астероиду официальное название. По словам Алана Стерна, главного исследователя New Horizons, «имя Аррокот отражает вдохновение, с которым мы смотрим в небо и задаемся вопросом о звездах и мирах за пределами нашего собственного». Ученые NASA также попросили разрешения у племени индейцев поухатанов, перед тем как дать объекту имя на их языке. Индейцы не только дали добро, но и оказались очень рады такому событию.

Отвечая на вопросы информационных агентств, NASA подчеркнуло, что Ultima Thule было неофициальным именем — «ником» астероида, — но никак не прокомментировало, сыграл ли роль в его переименовании спор о нацистской символике. Все дело в том, что в нацистской Германии существовало Общество Туле — тайная оккультная и политическая группа, члены которой внесли вклад в развитие НСДАП.

Напомним, ранее сообщалось, что самый дальний объект Солнечной системы вращается подобно пропеллеру.