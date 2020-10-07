Защиту от космической радиации нашли на Луне

От космических лучей спасет лунный материал.

На прошлой неделе стало известно, что космические лучи «угрожают космонавтам» на борту Международной Космической Станции (МКС). Эти высокоэнергетические протоны и атомные ядра идут не только от Солнца, но и из-за пределов Солнечной системы или даже от далеких галактик и движутся в пространстве со скоростью света, пронизывая все на своем пути. Ученые из исследовательского центра ядерной физики (GSI) в Германии в настоящее время пытаются найти способы борьбы с этой невидимой угрозой. Как одну из наиболее эффективных мер для защиты они предложили использовать лунный материал.

Читай также: Найдены доказательства наличия воды на Луне

Как уже говорилось ранее, космическое излучение угрожает жизни космонавта. Это поток частиц, который циркулирует в пустоте и способен проникать в клетки и разрушать человеческую ДНК. На Земле магнитное поле нашей планеты защищает нас от этих вредных лучей, но, находясь в космосе в течение шести месяцев, астронавты получают дозу, эквивалентную более 600 рентгеновских снимков грудной клетки.

Поэтому, прежде чем организовать более длительное путешествие вдаль от Земли и ее защитной среды, ученые со всего мира пытаются найти способы защитить человека. Так в Дармштадте (Германия) профессор Дюранте и его команда изучают очень необычные материалы, идентичные песку, найденному на Марсе и на Луне.

Доктор Марко Дюранте, руководитель отдела биофизики, подробно рассказал о работе, в которой он в настоящее время участвует:

Читай также: Метеориты выбивают из Луны тонны воды

«Если вы отправитесь на Луну или на Марс, то у вас будет только тот материал для строительства, который находится вокруг вас. Именно из него вам придется строить укрытия и постройки. Вопрос, который мы пытаемся задать, звучит так: если вы строите свое укрытие из этого материала на другой планете, то будет ли потом безопасно внутри этого сооружения?».

Команда ученых под руководством Дюранте уже провела несколько экспериментов, проверяя образцы материалов таких как аналоги лунного и марсианского песка и оценили их характеристики относительно алюминия.

Чтобы определить уровень защиты от космических лучей, ученые помещали в ускоритель частиц образцы в виде блоков различной толщины, облучая их сильным потоком радиации. Выяснилось, что блоки из лунного песка защищают лучше, чем из марсианского. Более того оба образца показали более высокие защитные свойства нежели алюминий.

Напомним, ранее сообщалось, что на Луне нашли самый древний камень с Земли.