Наркоманов выявят по отпечаткам пальцев

В порах пальцев остаются микроследы наркотиков.

Благодаря команде ученых из Университета Суррея, удалось разработать новую систему, способную выявить героин, его метаболит 6-моноацетилморфин и другие аналиты, связанные с этим веществом при помощи отпечатка пальца.

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По ходу разработки новой системы, исследователи сняли отпечатки пальцев у людей, которые обратились в специализированные центры в связи с наркологической зависимостью от кокаина или героина. Причем что важно, исследуемые пациенты должны были принимать запрещенные вещества не позже, чем за 24 часа до снятия отпечатка пальцев. Далее ученые предложили подопытным тщательно вымыть руки с мылом, после чего носить в течение какого-то времени нитриловые перчатки. Затем исследователи вновь сняли у них отпечатки. Точно такая же процедура была проведена с 50 лицами, не употреблявших наркотики.

В итоге ученые выяснили, что даже после крайне кратковременного контакта с наркотиками, в порах пальцев оставались молекулы запрещенных веществ, по которым уже можно было определить, дотрагивался ли человек до наркотиков. При этом что важно, в той или иной мере следы не смывались и после мытья рук.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили схожие аномалии в мозге наркоманов и их ближайших родственников.