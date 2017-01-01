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В Северной Ирландии случайно нашли сказочный клад

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Клад оценивают в 100 тысяч фунтов.
Найденные монеты
Найденные монеты
metro

Эта история началась с того, что фермер из Северной Ирландии Майкл Гвинн, работавший на поле возле Балликастла, как-то умудрился потерять там свое обручальное кольцо. Поскольку прощаться с эти предметом ему явно не хотелось, а шансов найти его в земле без применения специальных технологий не было, Майкл позвал на помощь друга, вооруженного металлодетектором.

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Поначалу успехи были скромны. За полтора часа поисков Полу Рейнарду удалось найти старую лошадиную подкову и современную монету в 50 пенсов. А затем металлодетектор вновь запищал и при попытке раскопать землю на глубине около 30 сантиметров друзья обнаружили кучу средневековых золотых и серебряных монет.

Всего в кладе оказалось 84 монеты, в основном — начала XVI века. Среди них есть очень редкие и потому ценные экземпляры. Так, рыночная стоимость ультраредкой монеты Генриха VIII сейчас составляет 5 тысяч фунтов стерлингов.

Общая стоимость всего клада, по предварительным оценкам составляет около 100 тысяч фунтов. Сейчас находку изучают специалисты Университета Ольстера, которые могут скорректировать эту оценку, но окончательное представление о стоимости даст только аукцион.

А о судьбе обручального кольца, с поисков которого началась эта история, сообщение газеты Metro больше ничего не говорит. Думается, впрочем, что супруга Майкла Гвинна теперь едва ли обидится на своего мужа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии собака случайно нашла клад.

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Теги: клад, Северная Ирландия
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