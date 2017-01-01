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Глубоко в космосе рассмотрели термоядерный взрыв

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Пульсар взорвался, выбросив в космос пучок рентгеновских лучей.
Взрыв звезды
Взрыв звезды
Скриншот видео

По сообщениям космического агентства, виновником мощнейшего взрыва, является отдаленный пульсар, взорвавшейся сверхновой, но слишком маленькой, чтобы образовать черную дыру.

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НАСА заметило взрыв, потому что он послал интенсивный пучок рентгеновских лучей, который был зафиксирован орбитальной обсерваторией агентства NICER.

В целом, это служит мощным напоминанием: космос — чрезвычайно опасное место.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Astrophysical Journal Letters в прошлом месяце, августовский взрыв высвободил за 20 секунд столько же энергии, сколько произведет наше Солнце за 10 дней.

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"Этот всплеск был выдающимся", — заявил астрофизик НАСА Питер Бульт, который руководил исследованием, в заявлении НАСА. "Мы видим двухступенчатое изменение яркости, которое, по нашему мнению, вызвано выбросом отдельных слоев с поверхности пульсара и другими функциями, которые помогут нам расшифровать физику этих мощных событий".

Астрономы считают, что термоядерный взрыв был вызван гелием, который утонул под поверхностью пульсара и слился в углеродный шар.

"Затем гелий взрывается и высвобождает термоядерный огненный шар по всей поверхности пульсара", — объяснил глава NICER Завен Арзуманян.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы обнаружили новую силу в космосе.

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Теги: астрономия, взрыв, звезда
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