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Интересный факт дня: Кофе спасает от рака

Комментариев: 2
Антиоксиданты, содержащиеся в кофе, снижают риск рака печени.
Кофе снижает риск рака
Кофе снижает риск рака
wikimedia

Ученые Университет Куинс в Кингстоне (Канада) выяснили, что у тех, кто пьет кофе, снижается риск наиболее распространенного типа рака печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В исследовании, которое продлилось 7,5 лет, приняли участие 471 779 человек. Более трех четвертей добровольцев сообщили о том, что они пьют кофе. Обычно это были финансово благополучные мужчины старшего возраста с хорошим образованием. Эта группа также характеризовалась частым курением, употреблением алкоголя, высоким уровнем холестерина; низкой заболеваемостью диабетом, циррозом печени, желчными камнями и язвой желудка. С учетом этих факторов пьющие кофе меньше заболевали раком печени на 50 процентов.

По словам ученых, кофе содержит антиоксиданты и кофеин, которые являются онкопротекторами, то есть защищают организм от развития раковых опухолей. Однако самыми эффективными способами предотвращения рака является отказ от курения, сокращение потребления алкоголя и снижение веса. При этом связи употребления кофе с раком желудка или кишечника не наблюдалось.

По оценкам специалистов, в одной только Великобритании уровень заболеваемости раком печени вырос на 60 процентов. Ежегодно в мире диагностируют около 600 тысяч случаев.

Напомним, ранее мы узнали, что чашка кофе сохраняет память на сутки.

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Теги: кофе, интересные факты
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Комментариев (2)
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ГyнВсемогущий    08.11.2019, 17:27
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
То гувно что продаётся в наших магазинах по космической цене,не может считаться кофе.
гость  (аноним)  08.11.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
И от триппера тоже.
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