Найдена первая человеческая ловушка

Охотничья яма стала могилой для многих животных.

Археологи обнаружили самое большое захоронение останков мамонтов, которое содержит 800 костей, принадлежавших 14 вымершим животным. Исследователи считают, что они нашли первую яму-ловушку, созданную древними людьми. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Ловушка, находящаяся на территории современного мексиканского города Тультепек, была выстроена 14 тысяч лет назад для поимки травоядных животных. На некоторых костях видны следы повреждений, которые являются свидетельством охоты. По словам ученых, на окрестной территории обитало не менее пяти стад мамонтов, а также лошади и верблюды. Захоронение является самой крупной находкой такого рода за всю историю раскопок.

Напомним, ранее сообщалось, что на наскальном рисунке нашли взрыв сверхновой звезды.