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Теорию Дарвина о происхождении жизни опровергли

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Жизнь могла зародиться в гидротермальных источниках, а не мелких теплых водоемах, как предсказывал Дарвин.
Жизнь могла появиться глубоко под землей
Жизнь могла появиться глубоко под землей
livejournal.com

Ученые Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии в Великобритании выяснили, что жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках. Это ставит под сомнение идею, впервые высказанную Чарльзом Дарвином, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах. Об этом сообщает издание New York Post.

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Исследователи воспроизвели среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Смеси этих соединений формируют липидные пузырьки (везикулы) в достаточно суровых условиях, включая высокую соленость и температуру, большие градиенты кислотности и концентрации двухвалентных катионов. Ранее считалось, что такая среда не дает образовываться везикулам — предшественникам клеток.

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Ключевым фактором оказалась длина амфифильных соединений. Показано, что цепочки из десяти атомов углерода стабилизируют пузырьки при 70 градусах Цельсия. При этом высокая соленость и щелочные условия способствуют спонтанной сборке молекул в пузырьки.

Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.

Напомним, ранее сообщалось, что было найдено новое доказательство эволюции.

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Теги: Дарвин, теория эволюции
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  07.11.2019, 17:46
Оценка:  0
гость
У Дарвина не было плоской земли, вот где ошибка.
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