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Обнаружен новый штамм ВИЧ

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Обнаружение вируса позволит понять принцип развития ВИЧ.
Новый штамм вируса
Новый штамм вируса
cnn

Впервые за 19 лет команда ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщает CNN.

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Компания Abbott Laboratories провела исследование совместно с Университетом Миссури, Канзас-Сити и пришла к выводу, что новый штамм является частью группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, вызывающего глобальную пандемию ВИЧ.

Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны против нового штамма. Тем не менее, выявление нового штамма дает более полную карту того, как развивается ВИЧ, и позволит разработать более точные методики диагностики ВИЧ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли. 

Напомним, ранее сообщалось, что создана самая действенная вакцина против ВИЧ.

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Теги: ВИЧ, вирус, штамм
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