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Земляне смогут увидеть транзит Меркурия по Солнцу

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Жители Украины увидят проход Меркурия на закате.
Транзит Меркурия
Транзит Меркурия
ESO

Одним из лучших зрелищ в астрономии является свидетельство прохождения одного объекта перед другим. Это может быть затмением или планетарным транзитом. Именно такое событие мы получаем в следующей понедельник 11 ноября. Это будет транзит Меркурия по диску Солнца, который будет последним на ближайшие 10 лет и 4-ым из 14-ти в этом веке.

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Событие будет иметь длительность в 5 часов 28 минут и 47 секунд. Оно будет хорошо видимо в Южной Америки и восточной части Северной Америки, которые будут свидетелями транзита в полном объеме. Западная Северная Америка увидит транзит на рассвете, а Африка, Европа и Ближний Восток увидят транзит на закате. Имейте в виду, что наблюдение за транзитом в районе горизонта (вблизи восхода или заката солнца) также даст фотографам возможность поймать Солнце, а также «теневой» контур Меркурия вместе с силуэтами объектов переднего плана на горизонте (на Земле), что сделает снимки еще зрелищнее. Только Австралия и Восточная/Центральная Азия пропустят транзит.

Где и как можно увидеть Меркурий
Где и как можно увидеть Меркурий

Наблюдение за транзитом Меркурия является уникальным событием, требующим подготовки. Меркурий крошечный, это означает, что вам потребуется адекватное увеличение телескопа в сочетании с безопасностью для глаз при наблюдении за Солнцем, те же меры предосторожности, что и при частичном солнечном затмении.

Напомним, ранее сообщалось, что Меркурий прятал голову Микки Мауса.

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Теги: Меркурий, затмение
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