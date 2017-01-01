В три раза меньше Солнца: Найден новый вид черных дыр

Черная дыра удивила астрономов своей малой массой.

Похоже, астрономы стремятся представить самые большие черные дыры, которые они могут найти. Совсем недавно группа немецких ученых утверждала, что обнаружила черную дыру в 40 миллиардов раз больше массы Солнца.

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Но что, если есть также черные дыры на много меньших размеров?

В исследовании, опубликованном в журнале Science, группа астрономов из Университета штата Огайо утверждает, что обнаружила объект, который принадлежит к ранее отсутствующему классу черных дыр.

«Мы намекаем на то, что есть еще одна популяция, которую нам еще предстоит исследовать в поисках черных дыр», — заявил автор исследования Тодд Томпсон в своем заявлении.

В случае подтверждения нынешние теории ученые должны будут принять во внимание новый класс черных дыр — заставляя переосмыслить наше понимание, как звезды и другие виды небесных объектов рождаются и умирают.

Томпсон и его команда были озадачены огромным разрывом между размером самых больших нейтронных звезд — чрезвычайно плотных и относительно маленьких звезд, которые образуются после того, как взорвались более крупные звезды, — и самыми маленькими черными дырами, о которых мы знаем.

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Их неопровержимое доказательство: обнаружена гигантская красная звезда, которая вращалась вокруг чего-то, что сначала казалось слишком маленьким, чтобы быть черной дырой в Млечном Пути, но было намного больше, чем нейтронные звезды, о которых мы знаем.

Объект действительно оказался черной дырой с малой массой, которая была всего в 3,3 раза больше массы Солнца. Обычно черные дыры, которые мы обнаружили в прошлом, по крайней мере, в пять раз больше массы Солнца или намного больше.

Открытие может переопределить то, как мы смотрим на жизненный цикл звезды.

«Если бы мы могли выявить новую популяцию черных дыр, это позволило бы нам больше узнать о том, какие звезды взрываются, а какие нет, какие образуют черные дыры, а какие образуют нейтронные звезды», — сказал Томпсон. «Это открывает новую область исследования».

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены старейшие черные дыры.