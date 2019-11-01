Астрономы засняли вырывающийся из галактики ветер

Газ, выбрасываемый из галактики, формирует окологалактическую среду.

Исследуя влияние «ветров», вырывающихся из далекой галактики под названием Макани, астрономы из США и их коллеги из других стран сделали новое открытие. В этом исследовании впервые напрямую показана роль галактических ветров – газа, выбрасываемого из галактики – на формирование так называемой окологалактической среды. Она расположена в областях вокруг галактик и играет активную роль в их эволюции. Уникальная структура галактики Макани – что переводится как «ветер» с гавайского языка – помогла совершить это удивительное открытие.

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«Макани представляет собой нетипичную галактику, - сказала Элисон Койл (Alison Coil), профессор физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, и один из авторов этого нового исследования. – Она представляет собой позднюю стадию крупного столкновения двух массивных галактик примерно одинакового размера. В результате столкновения галактик произошла интенсификация звездообразования, и в галактике Макани возникли мощные потоки галактического ветра. Формирование галактического ветра можно объяснить сложением потоков ветров, испускаемых индивидуальными звездами, и вкладом со стороны взрывов сверхновых».

Как объяснила Койл, большая часть газа во Вселенной находится не в самих галактиках, а в окружающем их пространстве. Обычно, когда астрономы наблюдают галактику, они не видят протекания в ней высокоэнергетических процессов – таких как крупные столкновения, перегруппировки звезд, формирование большого числа звезд или возникновение мощных, высокоскоростных галактических ветров.

«Хотя такие события могут происходить в ходе эволюции галактики, они чаще всего являются кратковременными, - отметила Койл. – В нашем исследовании мы наблюдали как раз такое кратковременное по галактическим меркам, но интенсивное выбрасывание из галактики потоков из газа и пыли».

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Койл и ее коллеги провели наблюдения галактики Макани при помощи нового инструмента Keck Cosmic Web Imager (KCWI), установленного в обсерватории им. Кека, а также космического телескопа Hubble («Хаббл») и радиообсерватории Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Эти наблюдения позволили установить наличие ионизированного газообразного кислорода в экстремально больших масштабах, далеко за пределами области, включающей звезды, в галактике. Это позволило исследователям различить между собой быстрый поток газа, испущенный из галактики несколько миллионов лет назад, и газовый поток, извергнутый несколькими сотнями миллионов лет ранее, который успел заметно замедлиться.

Эти потоки «ветра» движутся со стороны галактики в окологалактическое пространство, причем их масса довольно велика и составляет от одного до 10 процентов от массы видимой части галактики, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы смогли наблюдать ветер черной дыры.