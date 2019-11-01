Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Астрономы засняли вырывающийся из галактики ветер

Комментариев: 1
Газ, выбрасываемый из галактики, формирует окологалактическую среду.
Астрономы запечатлели «ветер», вырывающийся из галактики
Астрономы запечатлели «ветер», вырывающийся из галактики
nature.com

Исследуя влияние «ветров», вырывающихся из далекой галактики под названием Макани, астрономы из США и их коллеги из других стран сделали новое открытие. В этом исследовании впервые напрямую показана роль галактических ветров – газа, выбрасываемого из галактики – на формирование так называемой окологалактической среды. Она расположена в областях вокруг галактик и играет активную роль в их эволюции. Уникальная структура галактики Макани – что переводится как «ветер» с гавайского языка – помогла совершить это удивительное открытие.

Читай также: Астрономы изучили галактику-бабочку

«Макани представляет собой нетипичную галактику, - сказала Элисон Койл (Alison Coil), профессор физики из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, и один из авторов этого нового исследования. – Она представляет собой позднюю стадию крупного столкновения двух массивных галактик примерно одинакового размера. В результате столкновения галактик произошла интенсификация звездообразования, и в галактике Макани возникли мощные потоки галактического ветра. Формирование галактического ветра можно объяснить сложением потоков ветров, испускаемых индивидуальными звездами, и вкладом со стороны взрывов сверхновых».

Как объяснила Койл, большая часть газа во Вселенной находится не в самих галактиках, а в окружающем их пространстве. Обычно, когда астрономы наблюдают галактику, они не видят протекания в ней высокоэнергетических процессов – таких как крупные столкновения, перегруппировки звезд, формирование большого числа звезд или возникновение мощных, высокоскоростных галактических ветров.

«Хотя такие события могут происходить в ходе эволюции галактики, они чаще всего являются кратковременными, - отметила Койл. – В нашем исследовании мы наблюдали как раз такое кратковременное по галактическим меркам, но интенсивное выбрасывание из галактики потоков из газа и пыли».

Читай также: В космосе нашли самый мощный ускоритель частиц

Койл и ее коллеги провели наблюдения галактики Макани при помощи нового инструмента Keck Cosmic Web Imager (KCWI), установленного в обсерватории им. Кека, а также космического телескопа Hubble («Хаббл») и радиообсерватории Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Эти наблюдения позволили установить наличие ионизированного газообразного кислорода в экстремально больших масштабах, далеко за пределами области, включающей звезды, в галактике. Это позволило исследователям различить между собой быстрый поток газа, испущенный из галактики несколько миллионов лет назад, и газовый поток, извергнутый несколькими сотнями миллионов лет ранее, который успел заметно замедлиться.

Эти потоки «ветра» движутся со стороны галактики в окологалактическое пространство, причем их масса довольно велика и составляет от одного до 10 процентов от массы видимой части галактики, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы смогли наблюдать ветер черной дыры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: галактика, астрономия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  01.11.2019, 09:54
Оценка:  0
гость
Выключите дурака. Не курите, и не нюхайте муку.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь