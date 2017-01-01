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В кофе нашли лекарство от воспалений

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Кофеин поддерживает полезные бактерии и убивает плохие.
Кофе помогает от воспалительных процессов
Кофе помогает от воспалительных процессов
popmech.ru

В опыте приняли участие 34 человека. Специалисты Медицинского колледжа Бэйлора взяли у них 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников, употреблявших кофеин в высоких количествах (более 82,9 миллиграмма), и теми кто пил мало кофе или не пил его вообще.

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Выяснилось, что у первой группы имеется больше «хороших» противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium.

Такой состав и структура микробиоты кишечника играют важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.

Ознакомиться с подробностями можно в сообщении, опубликованном на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 чашек кофе в день не навредят вашему сердцу.

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Теги: кофе, воспаление
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