Найдена невозможная планета

Экзопланета избежала поглощения своей звездой.

Используя метод, называемый астросейсмологией, команда ученых, возглавляемая астрономами из Института астрофизики и космических наук Португалии, исследовала два красных гиганта, в системах которых были известны экзопланеты, и обнаружила в одной из этих систем новую планету, существование которой на первый взгляд представляется невероятным.

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Команда изучила красные гиганты под названиями HD 212771 и HD 203949. В этом исследовании при помощи спутника TESS было произведено первое обнаружение осцилляций в системах звезд, вокруг которых ранее были открыты экзопланеты.

Тьяго Кампанте (Tiago Campante) из Института астрофизики и космических наук и Университета Порту говорит: «Наблюдения, проводимые при помощи спутника TESS, являются достаточно точными для измерения слабых пульсаций на поверхностях звезд. Кроме того, эти две довольно глубоко проэволюционировавшие звезды имеют в своих системах планеты, что делает их прекрасными «лабораториями» для изучения эволюции планетных систем».

Определив физические свойства обеих звезд, такие как масса, размер и возраст, при помощи метода астросейсмологии, авторы затем сосредоточили свое внимание на эволюционном статусе звезды HD 203949. Цель состояла в том, чтобы понять, как планета могла избежать поглощения звездой, поскольку оболочка звезды должна была расшириться далеко за пределы текущей орбиты планеты в ходе эволюции звезды на том этапе, когда звезда стала красным гигантом.

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Проведя обширное численное моделирование, команда пришла к выводу, что приливные силы в системе звезда-планета могли вызвать переход планеты с ее исходной, более широкой орбиты внутрь, в результате чего планета оказалась на том самом месте, где мы наблюдаем ее сегодня. Решение этой научной дилеммы является тот простой факт, что звезды и их планеты не только формируются, но и эволюционируют вместе. В этом конкретном случае планета смогла избежать поглощения звездой, пояснили авторы.

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы открыли загадочные "горячие Земли".