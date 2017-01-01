На комете из глубокого космоса нашли признаки воды
Исследователи обнаружили следы воды на поверхности кометы 2I/Borisov. Этот объект считается вторым из известных человечеству межзвездных — он прибыл в нашу Солнечную систему из-за ее пределов.
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Комета, как установили специалисты, выделяет водяной пар. Факт, в свою очередь, поможет лучше понять состав кометы. Изучение 2I/Borisov важно для ученых: объект позволит получить представление о веществах и формировании космических тел в других системах.
Напомним, ранее сообщалось, что в конце сентября Международный астрономический союз официально признал 2I/Borisov вторым межзвездным объектом после Оумуамуа. Причем 2I/Borisov можно считать первой межзвездной кометой, поскольку Оумуамуа классифицировали как астероид.
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