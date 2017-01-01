Ученые нашли спасение экологии в продуктах

Производство большинства видов полезной для здоровья еды наносит окружающей среде относительно небольшой вред.

Воздействие наших пищевых привычек на окружающую среду остается предметом жарких научных дискуссий. Одни исследователи утверждают, что существуют диеты, которые одинаково полезны как для людей, так и для природы. Другие сомневаются, что экологически сбалансированный рацион способен обеспечить человека всем необходимым.Свой взгляд на эту проблему представили исследователи из Миннесотского университета и Оксфорда. Они проанализировали влияние 15 различных видов продуктов на десять аспектов, касающихся здоровья и окружающей среды.

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В результате выяснилось, что производство большинства «здоровых» продуктов, включая цельнозерновые крупы, бобовые, орехи, фрукты, овощи и оливковое масло, оказывает самое низкое воздействие на природу.

Напротив, вредные для здоровья продукты, в особенности мясо свиней и рогатого скота, наносят экосистемам максимальный ущерб.

Рыба считается полезной для человека, но при этом ее вылов и разведение связаны с вредом для природы — меньшим, чем для животноводства, но большим, чем для выращивания растений. Напротив, подслащенные напитки вредны, но экологический след от их производства относительно невелик.

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В целом можно сказать, что переход на здоровую пищу одинаково выгоден как для самих людей, так и для планеты. Распространение идей «правильного питания» может существенно сократить негативное влияние сельского хозяйства на климат и биоразнообразие.

К похожим выводам пришла международная команда исследователей, оценившая углеродный след сельского хозяйства. Сейчас выращивание еды производит парниковые газы. Однако если часть населения перейдет на веганство, а бедные страны примут усилия по борьбе с обезлесением, то отрасль начнет поглощать их, что окажет положительное влияние на климат.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали дату гибели человечества.