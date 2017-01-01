Ученые нашли спасение экологии в продуктах
Воздействие наших пищевых привычек на окружающую среду остается предметом жарких научных дискуссий. Одни исследователи утверждают, что существуют диеты, которые одинаково полезны как для людей, так и для природы. Другие сомневаются, что экологически сбалансированный рацион способен обеспечить человека всем необходимым.Свой взгляд на эту проблему представили исследователи из Миннесотского университета и Оксфорда. Они проанализировали влияние 15 различных видов продуктов на десять аспектов, касающихся здоровья и окружающей среды.
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В результате выяснилось, что производство большинства «здоровых» продуктов, включая цельнозерновые крупы, бобовые, орехи, фрукты, овощи и оливковое масло, оказывает самое низкое воздействие на природу.
Напротив, вредные для здоровья продукты, в особенности мясо свиней и рогатого скота, наносят экосистемам максимальный ущерб.
Рыба считается полезной для человека, но при этом ее вылов и разведение связаны с вредом для природы — меньшим, чем для животноводства, но большим, чем для выращивания растений. Напротив, подслащенные напитки вредны, но экологический след от их производства относительно невелик.
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В целом можно сказать, что переход на здоровую пищу одинаково выгоден как для самих людей, так и для планеты. Распространение идей «правильного питания» может существенно сократить негативное влияние сельского хозяйства на климат и биоразнообразие.
К похожим выводам пришла международная команда исследователей, оценившая углеродный след сельского хозяйства. Сейчас выращивание еды производит парниковые газы. Однако если часть населения перейдет на веганство, а бедные страны примут усилия по борьбе с обезлесением, то отрасль начнет поглощать их, что окажет положительное влияние на климат.
Напомним, ранее сообщалось, что ученые назвали дату гибели человечества.
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