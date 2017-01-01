На Землю пролился метеорный поток Ориониды

Посмотрите, как красиво падают звезды.

В понедельник вечером наблюдатели метеоритного потока Орионид по всему миру отправились в социальные сети с целью поделиться своими впечатлениями от увиденного «космического шоу».

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Когда метеорный поток достиг своего пика, появилось множество изображений ночного неба заполненного «падающими звездами». NASA описывает это событие как «один из самых красивых метеорных потоков года». Ориониды появляются, когда земля проходит через обломки, оставленные кометой Галлея.

Свое имя метеорный поток получил от созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров (радиант): при наблюдении с Земли кажется, что метеоры появляются из этого созвездия.

На самом же деле Ориониды являются роем метеоров, образованных из хвоста кометы Галлея. Последний раз она пролетала мимо Земли еще в 1986 году, однако ее оторвавшиеся осколки по-прежнему ежегодно достигают земной атмосферы в мае и октябре.

Поток Ориониды принадлежит к числу крупных: иногда в небе можно увидеть до 150 метеоров в час. По большей части Ориониды — белые метеоры, но иногда среди них встречаются и разноцветные: красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые. Средняя яркость метеоров составляет около +2,5m звездной величины, а средняя скорость — 66 км/с.

Увидеть Ориониды можно в период со 2 октября по 7 ноября с полуночи до рассвета при условии ясной погоды, вдали от городских огней. Для наблюдателя в Украине после полуночи созвездие Орион в это время располагается в восточной части неба.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябрьском небе можно увидеть сразу три метеорных потока.