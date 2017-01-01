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Раскрыто загадочное содержимое мумии

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Рентген помог выяснить содержимое саркофага.
Мумия скрывала кости кошек
Мумия скрывала кости кошек
lefigaro.fr

Французские ученые Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) изучили древнеегипетскую мумию кошки и выяснили, что находится внутри нее с помощью рентгеновского сканирования. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Снимок мумии
Снимок мумии
lefigaro.fr

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На основе рентгеновских снимков исследователи создали 3D-реконструкцию мумии, возраст которой составляет 2500 лет. Модели были изучены с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности. Оказалось, что внутри мумии находятся останки сразу нескольких кошек. Ученые выявили три хвоста и пять задних лап, а у одной из кошек череп был заменен на текстильный шарик.

По словам археологов, бальзамирование сразу нескольких животных, возможно, являлось распространенной практикой. Однако это следует подтвердить на других известных мумиях кошек.

Внутри мумии находятся останки кошек
Внутри мумии находятся останки кошек
lefigaro.fr

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15 октября 2017 года Министерство по делам древностей Египта объявило, что в ходе археологических раскопок в южной части города Луксор было найдено 20 нетронутых деревянных саркофагов, в которых, скорее всего, находятся мумии.

Напомним, ранее сообщалось, что у древних мумий нашли вполне современные болезни.

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Теги: мумия, Египет, кошки
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