Жизнь на Марсе найдут в ближайшие пять лет - эксперт

Эта жизнь будет микробного происхождения.

Является ли Марс сейчас или когда-либо был домом для жизни, это горячая тема дебатов в астрономическом сообществе, но некоторые эксперты твердо убеждены, что открытие состоится уже через несколько лет.

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Если бы жизнь была найдена на Красной планете, она почти наверняка была бы микробной, но эксперты полагают, что открытие могло бы стать трамплином в охоте на разумную инопланетную жизнь где-нибудь в космосе. Также эксперт считает, что свидетельства жизни на соседе Земли могут быть найдены всего за пять лет.

Майк Гарретт, директор Обсерватории Джодрелл Бэнк в Великобритании, сказал на Международном конгрессе в Вашингтоне: «Хотел бы я сказать завтра, но это чрезмерно оптимистично».

«Но я думаю, что есть хорошие шансы открыть для себя жизнь на Марсе в ближайшие пять-десять-пятнадцать лет. Я думаю, что это действительно должна быть цель, которая поставит нас на путь, чтобы делать больше интересных вещей в этой области».

Билл Даймонд, президент и генеральный директор Института поиска внеземного разума (SETI), был менее решительным, когда он давал свой прогноз, но все же считает, что это вопрос нескольких лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые предложили новый способ поиска жизни на Марсе.