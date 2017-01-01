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Высокое потребление соли вызывает инсульты и проблемы с мозгом

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Слабоумие, когнитивные нарушения и инсульт могут быть вызваны солевой диетой.
Соль может вызывать инсульт
Соль может вызывать инсульт
freepik.com

Ученые Национального Института неврологических расстройств и инсульта пришли к выводу, что высокое потребление соли способно вызывать когнитивные нарушения, в том числе слабоумие. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Исследователи показали, что у мышей, которые принимали пищу с высоким содержанием натрия, начали проявляться симптомы деменции. Диета вызвала изменения в кишечнике, а также уменьшила приток крови к мозгу, что могло стать причиной когнитивных нарушений. Однако выяснилось, что ослабление памяти произошло из-за накопления тау-белка.

Изменения в мозговом кровообращении были связаны с уменьшением продукции монооксида азота (NO) из-за снижения активности фермента eNOS. Кровоток усиливается в присутствии NO. Однако оксид азота также участвует в молекулярном пути, предотвращающем агрегацию тау-белка в бляшки. Накопление бляшек наблюдается при ряде заболеваний, называемых таупатиями и связанных с развитием слабоумия.

У мышей, у которых ген, кодирующий тау-белок, был нокаутирован, не развивались признаки слабоумия при солевой диете.

Напомним, ранее сообщалось, что соль признали смертельно опасной.

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Теги: соль, инсульт
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