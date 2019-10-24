Древний монстр оказался не тем, за кого его принимали

Ученые пересмотрели свою точку зрения на родственные связи ископаемого существа Tullimonstrum.

Исследователи из Ирландии, США и Японии обнаружили, что «монстра Талли», названного в честь своего первооткрывателя, могли напрасно отнести к позвоночным. Статью об этом авторы выпустили в издании Proceedings of the Royal Society B.

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Три года назад ученые отнесли его к хордовым, предположив, что он родственен миногам. Определение делалось на основе изучения особенностей глаз древнего животного. В них обнаружили признаки присутствия меланосом. Это микроскопические органеллы, содержащие пигмент (меланин). Они связываются с металлами, например цинком и медью. Считалось, что структуры распределения меланосом в тканях глаз специфичны только для позвоночных, поэтому предыдущая команда ученых, обнаружив их у «монстра», так его классифицировала.

Авторы новой работы предположили, что беспозвоночные тоже могут быть не обделены меланосомами. Они проанализировали глаза современных беспозвоночных, имеющих сложный зрительный аппарат, таких как обыкновенный осьминог (Octopus vulgaris) и европейский кальмар (Loligo vulgaris). Оказалось, что эти органеллы присутствуют и у них, однако отличаются, в связи с особенностями беспозвоночных. Меланосомы у позвоночных содержат более высокие концентрации цинка, а у изученных командой осьминогов и кальмаров основным металлом, связанным с этими структурами, оказалась медь.

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Это неудивительно: кровь и другие жидкости этих животных существенно отличается по составу от нашей, или от крови других — позвоночных — обитателей глубин. Если у нас переносом кислорода в ткани заведует железосодержащий гемоглобин, то у осьминога его аналог — основанный на меди гемоцианин.

Авторы выяснили, что такая разница в металле меланосом видна не только при сравнении современных видов. Исследователи проанализировали ископаемый образец глаза «монстра Талли», найденный в Мэйзон-Крик, штат Иллинойс. Ученые также сравнили металлы меланосом Tullimonstrum с металлами меланосом его современников-позвоночных, найденных в тех же породах и в той же местности, чтобы исключить какие-то случайные аномалии. Оказалось, что ископаемые меланосомы из глаз Tullimonstrum содержат мало цинка и много меди по сравнению с меланосомами этих окаменелостей позвоночных.

Сведенные воедино, результаты показывают, что «монстр Талли» с высокой вероятностью мог быть беспозвоночным. Исследователи предполагают, что подобные методы анализа помогут ученым классифицировать другие загадочные существа из прошлого.

Напомним, ранее сообщалось, что в океане найдены древнейшие угри.