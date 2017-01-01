Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Интересный факт дня: Много работаешь - быстро полысеешь

Комментариев: 0
Стресс и переработка может вызвать облысение.
Стресс вызывает облысение
Стресс вызывает облысение
infox.ru

Переработка может влиять на облысение. К такому выводу пришли исследователи из Южной Кореи. Об этом сообщает Ladbible.

Читай также: Ученые выяснили, почему мужчины лысеют

Мужчины, которые работают больше 52 часов в неделю, в два раза чаще страдают облысением. Хотя стандартный график предполагает 40 рабочих часов в неделю, зачастую многие работники засиживаются в офисе.

В исследовании изучили данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи от 20 до 59 лет. Согласно результатам, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.

В исследовании учитывали и другие причины помимо переработки, например, курение, уровень дохода и военное положение. Однако больше всего на наличие лысины влияет именно стрессовый фактор. Работодателей призвали обратить внимание на это и ограничивать количество рабочего времени для мужчин, чтобы у них не развивалась алопеция. Больше всего это нужно мужчинам в возрасте от 20 до 30 лет, когда появляются первые симптомы облысения.

Напомним, ранее сообщалось, что с облысением нужно бороться выдергиванием.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: облысение, интересные факты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь