NASA: Черные дыры - порталы в другую реальность

Черные дыры остаются одним из самых загадочных объектов во Вселенной, однако то, что сегодня известно о них, как минимум впечатляет.

Само существование черных дыр невозможно объяснить законами физики. Согласно расчетам их центр является одномерной точкой, где гравитация становится бесконечной, а пространство и время искривляются. Единственная другая точка в природе, где было возможно существование подобной особенности это, так называемый Большой Взрыв.

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Сегодня NASA официально заявляет о том, что черные дыры могут стать порталом в другую «реальность», где вы ощущаете пространство и время совершенно по-другому. Вот, что они пишут на своем сайте:

«Удаленные наблюдатели при наблюдении за черной дырой могут видеть только области за горизонтом ее событий. Однако, если наблюдатель попадет внутрь границ черной дыры, то он столкнется с совершенно другой «реальностью». То есть, если вы попадете в пределы горизонта событий, ваше восприятие пространства и времени полностью изменится».

Считается, что восприятие изменится, так как во Вселенной пространство и время переплетаются. При этом гравитация растягивает пространство-время и объекты с большой массой при попадании в черную дыру будут растянуты через пространство и время до конечной точки, границы предельного замедления.

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Чем больше масса объекта, тем больше он растягивается и замедляет время, поэтому черная дыра в центре нашей Галактики Стрелец А*, которая считается гигантской способно растянуть пространство и время до точки, где будет достигнута полная остановка.

«Учитывая массу этой черной дыры, она способна полностью растягивать пространство-время до точки, где одна минута на краю Стрелец А* будет равнозначна 700 лет лет на Земле», — отметила Эмма Осборн, астрофизик из Университета Саутгемптона (Англия).

Однако всем, кто надеется приблизиться к черной дыре и совершить путешествие во времени, вряд ли суждено осуществить задуманное, так как считается, что выжить при попадании в черную дыру невозможно. Это связано с процессом так называемой «спагеттификации». Огромное гравитационное притяжение настолько сильно, что сила у основания намного сильнее, чем у вершины.

Напомним, ранее NASA показала новую визуализацию черной дыры.