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NASA: Черные дыры - порталы в другую реальность

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Черные дыры остаются одним из самых загадочных объектов во Вселенной, однако то, что сегодня известно о них, как минимум впечатляет.
Черная дыра может быть порталом
Черная дыра может быть порталом
rwspace.ru

Само существование черных дыр невозможно объяснить законами физики. Согласно расчетам их центр является одномерной точкой, где гравитация становится бесконечной, а пространство и время искривляются. Единственная другая точка в природе, где было возможно существование подобной особенности это, так называемый Большой Взрыв.

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Сегодня NASA официально заявляет о том, что черные дыры могут стать порталом в другую «реальность», где вы ощущаете пространство и время совершенно по-другому. Вот, что они пишут на своем сайте:

«Удаленные наблюдатели при наблюдении за черной дырой могут видеть только области за горизонтом ее событий. Однако, если наблюдатель попадет внутрь границ черной дыры, то он столкнется с совершенно другой «реальностью». То есть, если вы попадете в пределы горизонта событий, ваше восприятие пространства и времени полностью изменится».

Считается, что восприятие изменится, так как во Вселенной пространство и время переплетаются. При этом гравитация растягивает пространство-время и объекты с большой массой при попадании в черную дыру будут растянуты через пространство и время до конечной точки, границы предельного замедления.

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Чем больше масса объекта, тем больше он растягивается и замедляет время, поэтому черная дыра в центре нашей Галактики Стрелец А*, которая считается гигантской способно растянуть пространство и время до точки, где будет достигнута полная остановка.

«Учитывая массу этой черной дыры, она способна полностью растягивать пространство-время до точки, где одна минута на краю Стрелец А* будет равнозначна 700 лет лет на Земле», — отметила Эмма Осборн, астрофизик из Университета Саутгемптона (Англия).

Однако всем, кто надеется приблизиться к черной дыре и совершить путешествие во времени, вряд ли суждено осуществить задуманное, так как считается, что выжить при попадании в черную дыру невозможно. Это связано с процессом так называемой «спагеттификации». Огромное гравитационное притяжение настолько сильно, что сила у основания намного сильнее, чем у вершины.

Напомним, ранее NASA показала новую визуализацию черной дыры.

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Теги: черная дыра, NASA
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