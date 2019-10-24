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Алкоголь вызывает необратимые процессы в мозге

Комментариев: 2
От этого лишь усиливается алкогольная зависимость.
Алкоголь меняет мозг
Алкоголь меняет мозг
deschide.md

Ученые Университета Пенсильвании и Медицинской школы Икан в Маунт-Синай (США) обнаружили, что употребление спиртного способствует необратимым изменениям в мозге, которые усиливают алкогольную зависимость и повышают риск рецидива после лечения от нее. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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Исследователи показали, что у мышей ацетат, который образуется при распаде спирта в печени, перемещается в центр обучения в головном мозге, где напрямую влияет на активность специфичных белков. Последние играют важную роль в регуляции определенных генов, являясь эпигенетическими факторами. В конце концов, грызуны становятся более восприимчивыми к сигналам, связанным с употреблением алкоголя.

Ученые маркировали молекулы спирта изотопами и проследили за их перемещением в организме мышей. Оказалось, что ацетат влияет на активность фермента ACSS2, который присоединяет ацетильные группы к гистонам — белкам, связанным с ДНК и определяющим работу генов.

По словам специалистов, ACSS2 может быть целью для новых препаратов, предназначенных для борьбы с алкогольной зависимостью.

Напомним, ранее была названа самая вымирающая от алкоголя страна.

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Теги: алкоголь
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.10.2019, 11:00
Оценка:  -1
гость
В дарнице на ялтинской есть наливайка. Там в 10-00 приходят "качки"- с утра принимают на грудь за здравие по 150-300 грамм водочки, они пережили всех своих сверстников кто не пил. Так вот вам на заметку.
Via_dolorosa    24.10.2019, 10:33
Оценка:  +1
Via_dolorosa
понятно что вызывает необратимые изменения- так делают все наркотики, а этот то и подавно. Это продукт метаболизма грибов, отходы их жизнедеятельности.
Польский_пан    24.10.2019, 11:15
Оценка:  0
Польский_пан
а сколько мы потребляем "отходов" микроорганизмов которые живут у нас в кишечнике....мама дорогая)
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