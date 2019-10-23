Озоновая дыра уменьшилась до рекордных размеров

Такое уменьшение связывают с изменение климата.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщило, что размер озоновой дыры достиг наименьшего размера за последние 37 лет: теперь её площадь составляет 10 миллионов квадратных километров. По мнению ученых, это связано с глобальным изменением климата.

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Американские синоптики заявляют, что всё дело в аномально высоких температурах, которые в 2019 году наблюдались над Антарктидой. За последние 40 лет наблюдений подобное происходит уже в третий раз. Согласно прогнозам, к 2070-му в результате потепления и снижения вредных выбросов размер озоновой дыры вернётся к уровню 1980-х годов.

Впервые эта зона стратосферы была обнаружена в 1985 году. Увеличение её размеров связали с накоплением в воздухе фреона и других хлорфторуглеродов.

Напомним, ранее сообщалось, что озоновая дыра над Антарктидой начала уменьшаться.