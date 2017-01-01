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В древнем массовом вымирании обвинили океаны

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Океаны резко повысили кислотность, убив практически все живое.
В океане резко поднялась кислотность
В океане резко поднялась кислотность
hi-news.ru

Ученые Йельского Университета в США подтвердили старую теорию о массовом вымирании в истории Земли 66 миллионов лет назад, согласно которой экологическая катастрофа связана с повышением кислотности океанов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Исследователи проанализировали химический состав окаменелостей фораминифер — раковинных одноклеточных организмов, которые жили на Земле в период мел-палеогенового вымирания. Считается, что экологическая катастрофа была вызвана падением астероида, что привело в том числе к исчезновению нептичьих динозавров и ряда морских животных. Последние, как предполагается, вымерли из-за ацидификации морской воды в результате высвобождения серы из пород, расплавленных ударом небесного тела.

Одна из теорий, называемая «Океаном Стрэнджлава» (Strangelove Ocean), утверждает, что после падения астероида в океане почти полностью прекратился нормальный цикл углерода, а большинство морских организмов исчезло. Другая теория — «Живой океан» (Living Ocean) — предполагает, что вымерли только крупные формы планктона. Результаты нового исследования показывают, что на самом деле катастрофа привела к 50-процентному снижению продуктивности океанов, после чего начался восстановительный период.

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Исследователи не нашли подтверждений версии, согласно которой вулканическая активность до падения астероида начала повышать кислотность океанов, сделав биосферу более уязвимой к резким изменениям окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось, что была найдена причина массового вымирания 250 млн лет назад.

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Теги: вымирание, океаны
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