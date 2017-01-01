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Обнаружено еще одно пагубное влияние человека на природу

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Деятельность человека осушает торфяные болота.
Осушение торфяных болот бьет по экологии
Осушение торфяных болот бьет по экологии
ferra.ru

Учёные обнаружили ещё одну вещь, за которую можно поругать человечество. Оказалось, что наша деятельность приводит к иссушению торфяных болот. В Европе повреждены уже 40% таких экосистем.

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Под деятельностью имеются в виду намеренное осушение болот, вырубка лесов и выпас скота. Всё это за последние 200 лет привело к повреждению более 40% торфяников в Европе.

Между тем, такие болота важны для экосистем, ведь они хранят большое количество углерода и и поддерживают водный уровень в смежных биотических сообществах. Когда торфяники высыхают, они перестают поглощать углерод и наоборот начинают его выделять. А это, как следствие, лишь усиливает глобальное потепление, с существованием которого согласна значительная часть научного сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что деятельность человека поставила под угрозу миллионы видов.

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Теги: природа, болота, человечество
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