Обнаружено еще одно пагубное влияние человека на природу

Деятельность человека осушает торфяные болота.

Учёные обнаружили ещё одну вещь, за которую можно поругать человечество. Оказалось, что наша деятельность приводит к иссушению торфяных болот. В Европе повреждены уже 40% таких экосистем.

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Под деятельностью имеются в виду намеренное осушение болот, вырубка лесов и выпас скота. Всё это за последние 200 лет привело к повреждению более 40% торфяников в Европе.

Между тем, такие болота важны для экосистем, ведь они хранят большое количество углерода и и поддерживают водный уровень в смежных биотических сообществах. Когда торфяники высыхают, они перестают поглощать углерод и наоборот начинают его выделять. А это, как следствие, лишь усиливает глобальное потепление, с существованием которого согласна значительная часть научного сообщества.

Напомним, ранее сообщалось, что деятельность человека поставила под угрозу миллионы видов.