В древних письменах нашли сведения о мощнейшей солнечной вспышке

Ассирийские письмена рассказали о красном небе, которое связали с солнечной вспышкой.

Древняя Ассирия — одно из самых древних государств нашей планеты, которое по праву может считаться самой первой мировой империей в истории человечества. Согласно статье, опубликованной порталом newsweek.com, в древних ассирийских клинописных табличках было обнаружено присутствие намеков на необычную солнечную активность, которая представляла из себя три масштабные солнечные бури, охватившие планету около 2700 лет назад.

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Несмотря на то, что официально астрономы начали наблюдение за солнечными пятнами при помощи телескопов лишь около 400 лет назад, свидетельства о солнечных вспышках, напрямую связанных с ними, были замечены еще в глубокой древности. Из-за того, что солнечные вспышки, возникающие в более холодных областях нашей звезды, посылают огромное количество заряженных частиц в космос, часть этого излучения все-таки достигает атмосферы Земли, негативным образом влияя на работу систем связи, спутников и энергосистем.

В последние годы ученые смогли идентифицировать несколько экстремальных событий космической погоды до 1610 года, изучив радиоуглерод в кольцах деревьев и установив, что мощнейшие магнитные бури могли произойти в 775, 993 и 994 годах нашей эры. Несмотря на полученный результат, исследователи решили пойти в своем эксперименте и дальше, обнаружив, что жители Вавилона и Ассирии начали вести первые астрологические наблюдения еще в 8 веке до нашей эры. Так, исследователи провели обзор авроральных событий, учет которых вели астрологи Древней Ассирии при помощи клинописных табличек, на некоторых из которых действительно содержалась информация о полярных сияниях, охвативших нашу планету в промежуток времени между 680 и 650 годами до нашей эры.

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Найденные японскими исследователями таблички описывают необычное красное небо, неожиданно появившееся перед древними учеными. Команда считает, что эти описания, вероятно, являются результатом так называемых авроральных красных дуг, появление которых провоцируют магнитные поля, воздействующие на электроны в атомах кислорода. Исследователи отмечают, что магнитный Северный полюс Земли в то время был значительно ближе к Ближнему Востоку, чем сегодня, то есть события, связанные с солнечной активностью, наблюдались не только на современных полюсах планеты, но и на более южных широтах.

Напомним, ранее сообщалось, что следы рекордной солнечной вспышки нашли в кольцах деревьев.