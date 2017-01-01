Над Японией пролетел осколок астероида-убийцы

Кусочек гигантского астероида сгорел в атмосфере.

Ранним утром 28 апреля 2017 года небо над Киото (Япония) осветил небольшой огненный шар. И теперь, благодаря данным собранным метеорологической съемкой SonotaCo, исследователи определили, что огненный шар был осколком гораздо более крупного астероида, который через какое-то время может угрожать Земле.

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Метеор, который сгорел над Японией, был крошечным. Изучая данные SonotaCo, исследователи определили, что объект вошел в атмосферу с массой около 1 унции (29 граммов) и был всего 2,7 сантиметра в поперечнике. Это никому и ничему не угрожало. Но такие маленькие метеоры интересны, потому что они могут предоставить данные о более крупных объектах, которые их порождают. И в этом случае исследователи отследили маленький камень до его родителя: объекта, известного как 2003 YT1.

2003 YT1 - это двойной астероид, состоящий из одного большого объекта около 2 км в поперечнике, вокруг которой вращается меньший астероид длиной 210 метров. Обнаруженная в 2003 году бинарная система с вероятностью 6% поразит Землю в какой-то момент времени в течение следующих 10 миллионов лет. Это делает объект «потенциально опасным объектом», даже при том, что он вряд ли кого-то обидит в вашей жизни.

2003 YT1 не пролетал мимо Земли в 2017 году, поэтому не было очевидной связи между метеором и его родителем. Но исследователи изучили, как огненный шар двигался по небу и смогли перестроить орбиту объекта в пространстве, с высокой степенью достоверности прикрепив его к 2003 YT1.

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Исследователи сказали, что они не уверены, как этот маленький кусочек откололся от YT1 2003, но считают, что он был частью большого потока пыли, отделившегося с астероида. Возможно, крошечные микрометеориты врезались в большой астероид, разделив его и образовав облако пыли. Также возможно что нагрев поверхности астероида разломал поверхность одного из астероидов, выбросив маленькие кусочки в темноту космоса.

Один сценарий, предложенный авторами, заключается в том, что осколки являются результатом процесса, который в первую очередь сформировал систему YT1 2003 года.

Большинство людей, вероятно, представляют астероиды как большие, очень большие камни, увеличенные версии тех камней, которые они найдут здесь, на Земле. Но 2003 год YT1, как писали авторы, скорее всего является «кучей щебня», кучкой вещей, свободно связанных между собой под действием силы тяжести, которые в какой-то момент за последние 10000 лет объединились в два орбитальных тела. Силы, удерживающие массы вместе в виде отдельных астероидов, вероятно, слабы, и, поскольку две кучи хаотично вращаются вокруг друг друга каждые пару часов, они могут выбросить часть себя в космос.

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Авторы пишут, что есть и другие, более экзотические версии. Водяной лед может сублимироваться (превращаться из твердого тела в газ) на одной из поверхностей астероида и превращается в маленькие ледяные шарики в открытом космосе. Но эта и другие модели маловероятны, написали исследователи.

На данный момент мы знаем, что Землю посетил маленький кусочек большого астероида. И этот маленький кусочек, вероятно, является частью потока других маленьких кусочков, которые иногда незаметно попадают в атмосферу Земли. И в какой-то момент в будущем этот большой астероид может последовать за своими маленькими детьми и врезаться в Землю. Тот огненный шар будет намного больше и ярче.

Документ с описанием этих результатов еще не был рецензирован. Черновик был опубликован 16 октября в препринте журнала arXiv.

Напомним, ранее ученые заявили, что астероиды стали падать на Землю чаще.