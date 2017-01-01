Ученые нашли самую первую очередь

Палеонтологи изучили окаменелости трилобитов Ampyx priscus, живших на Земле в первой половине ордовикского периода, 480 миллионов лет назад.

Находка была сделана в Марокко. Окаменевшие членистоногие в момент гибели были выстроены гуськом, в длинную цепочку и таком строю куда-то ползли по морскому дну. Потом что-то случилось и донные животные были похоронены под слоем осадков. Палеонтологи нашли несколько таких цепочек, что, видимо, исключает возможность какой-либо ошибки.

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Нечто подобное сейчас свойственно гусеницам шелкопрядов, которые тоже перемещаются в поисках корма гуськом, соприкасаясь своими волосками. Цели такого построения у трилобитов неясны. Возможно, они двигались к нерестилищу, к источнику пищи, или, напротив, убегали от чего-то неприятного. Во всяком случае,

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Напомним, ранее ученые нашли следы лесного пожара, произошедшего 66 млн лет назад.