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Мини-мозги людей и шимпанзе вырастили в пробирке

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Так ученые хотели понять разницу между нервной системой приматов.
Мозги вырастили в пробирек
Мозги вырастили в пробирек
rambler.ru

Ученые вырастили в пробирке миниатюрные копии мозга шимпанзе, макак и человека. В ходе исследования они впервые смогли проследить отличия в характере роста нервной системы приматов. Результаты были опубликованы в журнале Nature.

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Как пояснила один из авторов работы, генетик Института эволюционной антропологии в Лейпциге Барбара Тройтляйн, "мы показали, что нейроны коры мозга шимпанзе и макак "взрослеют" быстрее, чем у человека, если сравнивать их на одной и той же стадии развития".

По ее словам, это означает, что "нервная система человека развивается значительно медленнее, чем у двух других приматов".

По информации ученых, геномы человека и шимпанзе совпадают на 99%. Но, несмотря на это, их нервные системы развиваются совершенно по-разному. Кроме того, люди и шимпанзе в старости страдают от разных проблем, отмечают исследователи.

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В последние годы биологам удалось обнаружить множество генов, которые отвечают за развитие мозга и при этом различны по своей структуре у человека и шимпанзе. Тем не менее прежде специалисты не могли понять, какие участки ДНК отвечают за необычайно крупные, по сравнению с телом, размеры человеческого мозга.

Теперь ученые склоняются к мнению, что сильные отличия мозга человека и шимпанзе связаны не столько со структурой генов, сколько с их разной активностью во время формирования зародыша и роста ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что в пробирке вырастили части мозга неандертальцев.

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Теги: мозги, человек, шимпанзе, пробирка
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dimasvetik    17.10.2019, 14:56
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