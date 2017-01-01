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На старом снимке телескопа обнаружили след астероида

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Телескоп Хаббл заснял Крабовидную туманность. На фото обнаружили астероид.
Снимок Хаббла
Снимок Хаббла
nasa.gov

Крабовидная туманность — это газообразная туманность в созвездии Тельца, находящаяся от нас примерно в 6 500 световых годах. На ее снимке, полученном космическим телескопом «Хаббл» в 2005 году, нашли след астероида (на изображении он заметен в виде тонкой кривой линии рядом с центром).

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След был найден волонтерами, работающими в рамках проекта Hubble Asteroid Hunter (волонтеры изучают архив снимков телескопа, пытаясь найти следы астероидов; отмечается, что всего за полтора месяца более 1 900 волонтеров обнаружили примерно на 11 000 снимков более 300 000 таких следов).

Как пишет ESA (Европейское космическое агентство), зная дату и время сделанных «Хабблом» снимков, исследователи могут использовать следы, замеченные на изображениях, чтобы определить расположение и скорости астероидов. Как указывается, это позволяет им определять орбиты и будущие траектории известных и ранее неизвестных астероидов с большей точностью.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы отменили мощнейшую космическую вспышку.

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Теги: астрономия, Хаббл, телескоп, астероид
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