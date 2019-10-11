Что если все атомные станции одновременно взорвутся: Эксперименты

К счастью, это не реальный эксперимент, а моделирование.

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Что станет с нашим миром, если одновременно взорвутся все атомные станции в мире? В воздух попадет огромное количество радиоактивной пыли. Территория Европы будет полностью заражена. Спасаться можно только бегством. Например, в Африке, Гренландии или Тихом океане.

Но ветер и осадки разнесут радиацию по всей Земле. Спрятаться можно будет только под Землей.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.