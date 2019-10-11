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Что если все атомные станции одновременно взорвутся: Эксперименты

Комментариев: 2
К счастью, это не реальный эксперимент, а моделирование.

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Что станет с нашим миром, если одновременно взорвутся все атомные станции в мире? В воздух попадет огромное количество радиоактивной пыли. Территория Европы будет полностью заражена. Спасаться можно только бегством. Например, в Африке, Гренландии или Тихом океане.

Но ветер и осадки разнесут радиацию по всей Земле. Спрятаться можно будет только под Землей.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода.

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Теги: эксперименты, видео, атомные станции
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Комментариев (2)
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nelci    11.10.2019, 17:10
Оценка:  0
nelci
Зачем все взрывать, с нас хватит и трех, даже одной, а придурков у нас , говорят около 2%....
YSL    11.10.2019, 16:53
Оценка:  +1
YSL
Куда бежать ? Ведь земля то круглая.
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