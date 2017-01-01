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Ожирение матери быстрее старит ее детей

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У ожирения нашли еще один "жирный минус".
Ожирение матери сказывается на потомстве
Ожирение матери сказывается на потомстве
glavred.info

Последствия материнского ожирения передаются из поколения в поколение, показали эксперименты, проведенные объединенной командой ученых из США и Мексики. Выявлен и механизм: ожирение способствует развитию у потомства метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

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Из предыдущих исследований известно, что ожирение нарушает обмен веществ и повышает риски диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Команда ученых из США и Мексики провела эксперименты на моделях крыс и доказала, что негативные последствия ожирения передаются следующему поколению и ускоряют развитие этих болезней.

Команда наблюдала за потомством крыс на протяжении всей жизни, чтобы оценить в каком возрасте начиналось старение организма. Сначала ученые констатировали избыточную масс тела и ранние признаки предиабета. Затем было обнаружено нарушение функций митохондрий, которые повышали вероятность развития заболеваний сердца.

Нежелательные последствия ожирения матери отличались среди самцов и самок. Причина может носить гормональный характер, предположили ученые.

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Важно, что некоторые негативные последствия корректировались среди потомства путем регулярных физических нагрузок.

«Наши выводы дополняют накопленные данные о влиянии здоровья матери на здоровье ребенка как в утробе, так и на протяжении жизни», — сказал старший автор исследования Питер Наталиэльс. Выводы имеют важное значение для профилактики ожирения среди населения, особенно учитывая, что количество людей с избыточной массой тела утроилось с 1975 года.

Другие исследования показали, что ожирение повышает риск сахарного диабета второго типа в шесть раз. Между тем, ученые из США утверждают, что главной причиной глобальной эпидемии ожирения являются вовсе не калории и углеводы.

Напомним, ранее сообщалось, что причину неизлечимого ожирения нашли в белке.

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Теги: ожирение, старение
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