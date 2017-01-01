Нобелевская неделя 2019: Вручена премия по литературе
Лауреатами Нобелевской премии по литературе за 2018 год стала Ольга Токачук, за 2019 год — Петер Хандке.
Год назад Нобелевская премия за литературу отложена в связи с сексуальным скандалом.
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Завтра станет известно, кто станет обладателем Нобелевской премии мира: среди номинантов и предполагаемых кандидатов — Грета Тунберг, папа римский, премьер-министр Эфиопии Ахмед Абия и вождь индейского племени каяпо Раони.
Нобелевская неделя — 2019 завершится уже на следующей неделе, 14 октября: в этот день назовут имена лауреатов в области экономики.
Однако диплом, медаль и приз в размере девяти миллионов шведских крон (около 920 тысяч долларов) все лауреаты получат уже 10 декабря, в день смерти основателя премии — Альфреда Нобеля. Церемонии пройдут в Стокгольме и Осло.
Ранее на этой неделе Нобелевский комитет озвучил имена лауреатов премии по медицине, физике, а также по химии.
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