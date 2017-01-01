Полный бред: Нобелевский лауреат против переселения на другие планеты

Мы не сможем переселиться на экзопланеты, считает Мишель Майор, лауреат премии 2019 года.

Люди никогда не смогут перебраться на планету, расположенную за пределами Солнечной системы, поскольку это займет слишком много времени, сказал нобелевский лауреат из Швейцарии Мишель Майор вчера, в среду 8 октября.

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"Если мы говорим об экзопланетах, то нужно ясно понимать: мы не сможем до них добраться", - сказал Майор информационному агентству Франс-Пресс в Мадриде, на полях конференции, в ответ на вопрос о возможности заселения людьми иных планет.

"Эти планеты расположены слишком далеко от нас. Даже в самом оптимистичном случае, если, предположим, мы обнаружили пригодную для жизни планету по соседству с нами – скажем, на расстоянии нескольких десятков световых лет, что совсем не много по космическим меркам – продолжительность пути до нее будет огромной", - добавил он.

"Речь идет о сотнях миллионов суток, если исходить из той максимальной скорости космических аппаратов, которую они способны развивать сегодня. Мы должны заботиться о нашей родной планете, невероятно красивой и уж точно пригодной для жизни!"

77-летний ученый посчитал нужным категорически высказаться против всех утверждений, допускающих мысль о том, что «мы переберемся на другую обитаемую планету, если однажды жизнь на Земле станет невозможной».

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"Полный бред!", - резюмировал он.

Используя изготовленные на заказ инструменты в своей обсерватории, расположенной в Южной Франции, Майор и Кело в октябре 1995 г. открыли то, что прежде фигурировало лишь в научной фантастике – планету за пределами Солнечной системы. Это открытие стало революцией в современной астрономии. С того времени ученые открыли свыше 4000 экзопланет в нашей Галактике.

Напомним, Майор и его коллега Дидье Кело в минувший вторник были награждены Нобелевской премией по физике за исследование, посвященное совершенствованию методов обнаружения экзопланет.