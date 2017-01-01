В Норвегии нашли дом мертвых

Во время строительства трассы нашли погребальный курган.

Строительство шоссе в коммуне Хемне (Hemne) обернулось для норвежцев редкой археологической находкой. Во время раскопок, которые предшествовали строительству, было обнаружено сооружение – «дом мёртвых». По всей Норвегии таких объектов известно не более пятнадцати.

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Снаружи дом мёртвых из Хемне мог выглядеть как храм или обычный жилой дом. Но всё, что сейчас от него осталось - это прямоугольная канава и несколько подпорных камней. Деревянное здание размером пять на три метра располагалось в центре кургана. Столетия земледелия в этом районе уничтожили саму насыпь, но сохранились остатки рва вокруг кургана, благодаря которым удалось установить его внешние границы.

Раньше исследователи интерпретировали «дома мёртвых» как своеобразные морги: считалось, что викинги в них оставляли умерших на зиму, чтобы с наступлением весны похоронить их в земле. Однако такая версия не объясняет расположение «дома» в кургане и могилы внутри подобных конструкций в других местах. Поэтому не исключено, что они могли иметь символическое значение, которое было, например, у погребальных лодок.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи доказали, что среди викингов были женщины.