Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Норвегии нашли дом мертвых

Комментариев: 0
Во время строительства трассы нашли погребальный курган.
Место раскопок
Место раскопок
NTNU

Строительство шоссе в коммуне Хемне (Hemne) обернулось для норвежцев редкой археологической находкой. Во время раскопок, которые предшествовали строительству, было обнаружено сооружение – «дом мёртвых». По всей Норвегии таких объектов известно не более пятнадцати.

Читай также: В Осло метеорит пробил крышу жилого дома

Снаружи дом мёртвых из Хемне мог выглядеть как храм или обычный жилой дом. Но всё, что сейчас от него осталось - это прямоугольная канава и несколько подпорных камней. Деревянное здание размером пять на три метра располагалось в центре кургана. Столетия земледелия в этом районе уничтожили саму насыпь, но сохранились остатки рва вокруг кургана, благодаря которым удалось установить его внешние границы. 

Раньше исследователи интерпретировали «дома мёртвых» как своеобразные морги: считалось, что викинги в них оставляли умерших на зиму, чтобы с наступлением весны похоронить их в земле. Однако такая версия не объясняет расположение «дома» в кургане и могилы внутри подобных конструкций в других местах. Поэтому не исключено, что они могли иметь символическое значение, которое было, например, у погребальных лодок.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи доказали, что среди викингов были женщины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: викинги, раскопки, Норвегия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь