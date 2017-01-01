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В океане засняли редчайшее явление

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Мешок с яйцами кальмара сняли на видео.
Пузырь с яйцами кальмара
Пузырь с яйцами кальмара
Скриншот видео

Норвежские исследователи обнаружили в Северном Ледовитом океане редкий мешок с жидкостью, в котором находились 10 яиц кальмара. Об этом сообщает Mail Online.

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Так называемый желатиновый шар был найден группой ученых из исследовательской экспедиции, которая изучала состояние океана. На кадрах видно, как дайвер просвечивает фонариком большое «яйцо».

Гигантская желеобразная масса призвана защищать яйца кальмара, которые находятся внутри. Отмечается, что явление очень редкое. Ученые обнаруживали такое скопление яиц в желатиновой массе всего несколько раз.

Напомним, ранее сообщалось, что редчайший водяной смерч засняли на видео.

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Теги: видео, кальмары, океан
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