В октябрьском небе можно увидеть сразу три метеорных потока

Пик Драконидов уже завершается, но можно еще увидеть пик Южных Таурид и Орионид.

Метеорные потоки можно увидеть в ночь со среды на четверг Imenno.ru

Два метеорных потока заставят всех наблюдателей поднять голову в небо на этой неделе, так как оба они достигнут максимума в октябрьской ночи.

Пик Драконидов с вечера вторника и до утра среды, а пик Южных Таурид с вечера среды и до утра четверга.

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В это время вы сможете увидеть до 10 метеоров в час на каждый поток.

«Метеорный поток «Дракониды» открывает сезон осенних метеорных потоков», - сказал Дейв Самухел, блогер и метеоролог AccuWeather.

Брюс МакКлюр из EarthSky сказал, что, несмотря на то, что Дракониды довольно часто тихие, но они произвели фурор в 1933 и 1946 годах, когда было зафиксировано до тысячи метеоров в час.

Совсем недавно, в 2011 году, европейские наблюдатели видели более 600 метеоров в час.

По словам EarthSky, Дракониды лучше всего наблюдать вечером, а не до рассвета, потому что радиант расположен в созвездии Дракона, который будет выше всего в небе с наступлением темноты.

«Это хороший опыт для молодых звездных наблюдателей, особенно с учетом того, что сейчас ожидается пик потока», - сказал Самухел.

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К сожалению, в течение этой ночи луна будет находиться в небе, поэтому наблюдатели должны искать метеоры в областях неба вдали от яркой луны.

Следующая ночь будет вершиной метеорного потока Южных Таурид, сообщает Американское метеорное общество (AMS).

По словам эксперта НАСА по метеоритам Билла Кука, хотя Тавриды лучше всего смотреть в Южном полушарии, их можно увидеть в Северном полушарии. Радиант этого метеорного потока находится в созвездии Тельца.

Южные Тауриды, как и Дракониды, представляют собой небольшой поток с менее чем 10 метеорами в час, но не позволяйте малым числам обескураживать вас - «Тауриды богаты огненными шарами и часто ответственны за увеличение количества сообщений о огненных шарах с сентября по ноябрь», - сказали в AMS.

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По словам AccuWeather, огненные шары - это метеоры, которые кажутся невероятно яркими, когда проносятся по небу. Они могут быть настолько яркими, что могут отбрасывать тени от окружающих вас предметов на землю на несколько секунд.

В этом месяце ожидается еще один метеорный поток - Ориониды. Он обещает еще большее небесное шоу. Его пик будет в ночь с 21-22 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Лондона испугал яркий метеор.