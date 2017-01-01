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В космосе впервые напечатали мясо

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Стартап из Израиля подтвердил, что мясо можно печатать даже в невесомости.
Мясо напечатали в космосе
Мясо напечатали в космосе
hightech.plus

Эксперимент подтвердил, что мясо из пробирки можно производить в любых условиях, в том числе в сотнях километров от поверхности Земли. Оно может стать основой рациона космонавтов и марсианских колонистов.

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Израильская компания Aleph Farms провела успешный эксперимент по выращиванию искусственного мяса на орбите Земли, сообщает Guardian. Он прошел 26 сентября в российском сегменте МКС, в 400 км от поверхности планеты.

В отличие от конкурентов из Impossible Foods и Beyond Meat, Aleph Farms создает мясо не из растительных компонентов, а из выращенных в пробирке животных клеток.

Для эксперимента клетки доставили на МКС, где в условиях микрогравитации напечатали из них небольшой фрагмент мышечной ткани.

Искусственное мясо считается более гуманной и экологичной альтернативой настоящему. Однако в Aleph Farms отмечают еще одно преимущество заменителей мяса — они могут стать основой для рациона космонавтов.

Напомним, ранее сообщалось, что человечество хотят перевести на мясо из пробирки к 2035 году.

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Теги: мясо, стартап, космос
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