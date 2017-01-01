Свиней впервые застали за использованием орудий труда

Свиньи копали норы при помощи палок и коры.

Ученые впервые зафиксировали, как свиньи используют орудия, сообщается в Mammalian Biology. Обычно перед опоросом свиньи выкапывают рылом небольшую яму и устраивают в ней гнездо для выведения поросят, но обитающие в Парижском зоопарке висайские бородавчатые свиньи копали ямки с помощью палочек или кусков коры. Авторы не знают, характерно ли такое поведение для диких особей этого вида.

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Пользоваться орудиями могут не только люди, но и другие виды животных. Чаще всего это умение наблюдается у приматов, которые весьма изобретательно используют камни, палки или губки из листьев. Среди других животных, пользующихся орудиями — новокаледонские и гавайские вóроны, морские выдры, попугаи. Большинство из них с помощью орудий добывает еду. Но иногда животные могут способны использовать их и для других целей.

Французские исследователи под руководством Мередит Рут-Бернстайн (MeredithRoot-Bernstein) из университета Париж-Сакле зафиксировали, как орудиями пользовались свиньи. И делали это не для того, чтобы достать еду, а для того, чтобы соорудить гнездо для выведения потомства. Исследователи наблюдали за семейством редких висайских бородавчатых свиней (Sus cebifrons), живущих в зоопарке Ботанического сада в Париже. Семья состояла из самца, самки и двух их взрослых дочерей. В октябре 2015 года авторы заметили, как одна самка, которая должна была вскоре опороситься, делала гнездо с помощью орудия. Сначала она копала ямку в земле рылом, а потом взяла в рот большой кусок коры (40×10 сантиметров) и несколько раз сделала копательные движения.

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В ноябре и декабре 2015 года, в октябре 2016, а также в марте и апреле 2017 года ученые продолжили наблюдения. Они подкладывали свиньям в вольер подходящие куски коры и палки и смотрели, что те будут с ними делать. Все четыре свиньи в тот или иной момент использовали кору или палки, помогая себе сооружать гнезда. В другое время года они не удостаивали вниманием ни палки, ни кору, и для других целей тоже ими не пользовались.

Висайские бородавчатые свиньи относятся к вымирающим видам и очень плохо изучены в дикой природе. Поэтому исследователи не могут сказать, пользуются ли эти свиньи орудиями в естественной среде обитания. Может быть, копать землю палкой всех животных в зоопарке научила старшая самка, которая родилась в другом зоопарке, и могла научиться этому поведению там. А возможно, что помогать себе строить гнездо научилась одна из висайдских свиней в зоопарке Парижа, а ее поведение переняли остальные.

Ученые довольно часто изучают когнитивные способности свиней и выяснили, что у этих животных они довольно развитые. Так, у них нашли эпизодическую память, умение распознавать объекты и ориентироваться на местности. Кроме того, свиньи, которых держат в качестве домашних животных, могут узнавать хозяина по голосу и отличить человеческое лицо от затылка.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены старейшие орудия труда.