На одном из спутников Сатурна нашли признаки жизни

Органические соединения находятся в гидротермальных источниках Энцелада.

Анализ данных, полученных с космического аппарата NASA, неожиданно для всех показал «новые виды органических соединений». Они находятся в гидротермальных источниках, вырывающихся на поверхность из глубин Энцелада — спутника Сатурна. Речь идет об аминокислотах, которые считаются одним из основных компонентов для формирования жизни.

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Ученые обнаружили эти органические соединения, проанализировав данные «Кассини», который совершал историческое исследование окольцованной планеты и ее спутников в течение 12 лет вплоть до окончания миссии в 2017 году.

Экспертиза данных показала, что элементы, выбрасываемые из гидротермальных жерл, были определены как азотсодержащие и кислородсодержащие соединения. Вот что об этом сообщили представители NASA:

«На Земле подобные соединения являются частью химических реакций, которые производят аминокислоты — строительные блоки для формирования жизни. Гидротермальные жерла на дне земного океана обеспечивают энергию, которая подпитывает подобные химические реакции. Мы считаем, что гидротермальные отверстия Энцелада могут работать таким же образом, поставляя энергию, которая приводит к выработке аминокислот».

Считается, что ледяная кора, окружающая Энцелад, имеет среднюю толщину 25 километров, но при этом, в районе южного полюса луны, она составляет всего лишь один километр. Именно там и были обнаружены эти соединения.

Ранее ученые заявляли, что взаимодействие между ядром Энцелада и скрытой ледяным покровом поверхностью позволяют поддерживать воду в достаточно теплом для существования жизненных форм состоянии. Нозайр Хаваджа, который возглавлял исследовательскую группу Свободного университета Берлина, сообщил об этом в своем исследовании:

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«Если условия правильные, эти молекулы, поступающие из глубокого океана Энцелада, могут идти по тому же пути реакции, что и здесь, на Земле. Мы еще не знаем, нужны ли аминокислоты для жизни за пределами Земли, но поиск молекул, образующих аминокислоты, является важной частью этой головоломки».

Соавтор Джон Хиллиер добавил: «Здесь мы находим более мелкие и растворимые органические строительные блоки — потенциальные предшественники аминокислот и других ингредиентов, необходимых для жизни на Земле».

Ученые отметили, что эта находка показывает, что океан Энцелада в изобилии содержит строительные блоки для формирования жизненных форм, а значит не исключено, что данный спутник Сатурна может быть обитаемым.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник Сатурна закидывает снежками соседние спутники.