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Неизвестные звуки из глубин Марса озадачили ученых

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В NASA могут объяснить только 20% звуков.
Аппарат NASA записал странные звуки
Аппарат NASA записал странные звуки
NASA

По данным американского космического агентства NASA, их специалисты не могут объяснить, что издает 80 процентов таинственных звуков, которые они могли уловить в глубинах Марса в ходе миссии InSight.

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Было предоставлено несколько записей жуткого звука, которые напоминают глухой рокот. В то время как пятая часть этих звуков может быть объяснена так называемыми «маршбеками», NASA изо всех сил пытается выяснить «источник» других необычных шумов.

Выяснилось, что из более чем 100 звуков, специалисты NASA способны связать только 21 из них с сейсмической активностью, а остальная часть «странных, высокочастотных всплесков» остается загадкой.

Так NASA представило аудиозапись 21 «маршбека», записанного с помощью сверхчувствительного устройства прослушивания, которое было установлено на посадочном модуле InSight, который прибыл на поверхность Марса в ноябре 2018 года, а зафиксировал свой первый «звук» еще в апреле.

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Ученые надеются, что сейсмические волны позволят впервые изучить глубины внутренней структуры Марса. «Маршбеки» были обнаружены в ходе сейсмического эксперимента NASA (SEIS) в мае и июле. Тогда представители агентства объявили, что землетрясения на Красной планете были зарегистрированы с магнитудой 3,7 и 3,3.

«Маршбеки» представляют собой эквивалент землетрясений, вызваный движениями во внутренней части планеты, возможно в районе вулканических локаций. Вот что сообщило NASA:

«Наши исследования предполагают, что марсианская кора похожа на смесь земной коры и луны. Марс, со своими кратерами, немного похож на Луну, а сейсмические волны, звонящие в течение минуты или около того, отображают землетрясения, которые могут приходить и уходить в считанные секунды».

Напомним, ранее сообщалось, что ровер NASA записал звук восхода Солнца на Марсе.

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Теги: Марс, NASA
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
MykRom    03.10.2019, 15:26
Оценка:  0
MykRom
Марс старый, у него хрустят суставы.
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