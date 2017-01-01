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Медики определили причину смерти вейперов в США

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Следов масел, как предполагалось ранее, не нашли.
В легких умерших вейперов обнаружили ядовитые вещества
В легких умерших вейперов обнаружили ядовитые вещества
livejournal.com

Специалисты одного из самых авторитетных медицинских учреждений в мире провели биопсию лёгких у заболевших странной болезнью и впоследствии умерших вейперов. В итоге врачи заявили, что повреждения лёгких и смертельные случаи могут быть связаны с ядовитыми химическими парами или токсичными газами от вейпа. Для этого пришлось изучить лёгкие 17 пациентов — двух из Миннесоты и 15 заболевших из других штатов.

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А вот накоплений липидов — минеральных масел, которые предполагалось найти в лёгких, в результате биопсии не обнаружено. Все принявшие участие в исследовании будут изучаться углубленно. Известно, что 71% из них курили вейп с жидкостями, в которых содержались масла марихуаны или конопли. Первый случай с летальным исходом зарегистрировали в августе в штате Иллинойс.

Впоследствии несколько человек умерло в Калифорнии, Индиане, Миннесоте, Орегоне, Канзасе и Нью-Йорке. Во всех случаях у пациентов пострадали лёгкие, они жаловались на кашель, боль в груди, одышку, тошноту, жар, а многие ещё и быстро теряли вес. Несмотря на признаки иммунной реакции, ни в одном случае не было обнаружено инфекции, а лечение антибиотиками не дало никакого результата.

Напомним, ранее сообщалось, что еще в одной стране запретили вейпы и электронные сигареты.

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Теги: вейпы, вейперы, США, запрет, электронные сигареты
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